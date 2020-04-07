Анвар Нургалиев опроверг слухи о причинах смерти своей матери в РКБ
Популярный певец Анвар Нургалиев подтвердил, что у его умершей матери был обнаружен коронавирус. Ранее стало известно, что в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина, у которой выявили инфекционный COVID-19.
По словам Анвара Нургалиева, его мама не умерла от коронавируса, официальная причина смерти – это ишемия головного мозга, сообщает ИА «Татар-информ».
Ранее стало известно, что в Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Минздрав Башкирии подтвердил, что больница временно закрыта на карантин. Диагноз «внебольничная пневмония» установлен у пяти сотрудников РКБ и двух пациентов, они направлены на дообследование, находятся в удовлетворительном состоянии. Позже главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова прокомментировала ситуацию вокруг больницы. Также главный врач опровергла информацию о том, что сотрудники больницы сбегали через окно. Позже Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в Республиканской клинической больнице.
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