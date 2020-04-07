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Анвар Нургалиев опроверг слухи о причинах смерти своей матери в РКБ

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Анвар Нургалиев опроверг слухи о причинах смерти своей матери в РКБ

Популярный певец Анвар Нургалиев подтвердил, что у его умершей матери был обнаружен коронавирус. Ранее стало известно, что в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина, у которой выявили инфекционный COVID-19.



По словам Анвара Нургалиева, его мама не умерла от коронавируса, официальная причина смерти – это ишемия головного мозга, сообщает ИА «Татар-информ».

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«Моя мама не умерла от коронавируса. Да, у нее обнаружили коронавирус. Но официальная причина смерти — ишемия головного мозга. У нее атеросклероз, у нее везде тромбы. Мы ожидали, что она может умереть в любой момент», — сообщил Анвар Нургалиев.
Мужчина опроверг слухи о том, что он сам мог заразить тяжелобольную женщину, отметив, что с мамой он не виделся 12 дней. По его мнению, очагом заражения могли стать другие пациенты или сами медики.
 «Она же могла заразиться и от пациентов, и от врачей. У нее сначала обнаружили пневмонию, она была лежачей больной. Я сам с мамой встретился в последний раз 12 дней назад. У меня ослабленный иммунитет, если бы заразился, давно бы заболел», — рассказал Анвар Нургалиев.
Члены семьи Нургалиевых  находятся на самоизоляции и сдали анализ на коронавирус. Он призвал не верить слухам.
«Никто из нас не болеет, температуры нет. Мы с семьей на самоизоляции, мы сознательные люди», — отметил он.


Ранее стало известно, что в Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Минздрав Башкирии подтвердил, что больница временно закрыта на карантин. Диагноз «внебольничная пневмония» установлен у пяти сотрудников РКБ и двух пациентов, они направлены на дообследование, находятся в удовлетворительном состоянии. Позже главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова прокомментировала ситуацию вокруг больницы. Также главный врач опровергла информацию о том, что сотрудники больницы сбегали через окно. Позже Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в Республиканской клинической больнице.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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