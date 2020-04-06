В Башкирии в Республиканской клинической больнице подозревают вспышку коронавируса

В Республиканской клинической больнице (РКБ) в Уфе могла произойти вспышка заболеваемости коронавирусом.







Сегодня утром источник Ъ-Уфа сообщил, что в терапевтическом отделении диагноз якобы предварительно был подтвержден у одного из пациентов, ожидается повторное проведение теста. По словам собеседника, о симптомах, похожих на коронавирус, сообщают также сотрудники терапевтического и хирургического отделений больницы.

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Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил на брифинге о госпитализации из РКБ в инфекционную больницу с диагнозом «внебольничная пневмония» пяти пациентов. Он не уточнил, шла ли речь о медперсонале. «Они проходят лечение и обследование. В настоящее время все пациенты с этим диагнозом рассматриваются под прицелом коронавируса»,— отметил министр, добавив, что у всех госпитализированных взяты пробы на COVID-19.Главврач РКБ Эльза Сыртланова подтвердила только, что больница закрыта на проведение карантинных мероприятий. «Пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию продолжают обследование и наблюдение. Медперсонал также находится на дообследовании»,— отметила она, не уточнив число обследуемого персонала.В минздраве сообщили, что в медучреждении проведены противоэпидемические мероприятия, контактировавший с пациентом персонал изолирован. Количество медработников, находившихся в контакте с инфицированным, в ведомстве не уточняют.