В Башкирии теперь начнут штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции

Власти Башкирии будут штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов.







— Если до этого в 90 процентах случаях встреча нарушителей с правоохранителями заканчивалась разъяснительной беседой, то с сегодняшнего дня все будут привлекаться к административной ответственности. Хотелось бы, чтобы все это услышали и потом не обижались на сотрудников, которые выполняют свои должностные обязанности. Это не попытка запугать, угрожать кому-то — это объективная необходимость. Режим самоизоляции касается всех. Но, как показывает практика, к сожалению, не все сознательно относятся к соблюдению режима самоизоляции. Учитывая, что в ходе профилактических мероприятий выявляется достаточно большое количество фактов нарушения режима самоизоляции, с сегодняшнего дня будет резко усилена практика привлечения нарушителей к административной ответственности, — отметил Касьянов.

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Фото: администрация Уфы