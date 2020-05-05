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В Уфе соорудили световую композицию, посвященную 75-летию Победы

Рубрика: Общество
Теги: Уфа
В Уфе соорудили световую композицию, посвященную 75-летию Победы

На автодороге Уфа-Аэропорт смонтирована новая праздничная композиция, которая дополнила существующий комплекс световых букв «Уфа». Конструкция в виде звезды и памятных надписей о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне установлена на участке между надземным пешеходным переходом и остановкой общественного транспорта «Школьная» по направлению в город.



- Высота элемента «Звезда» 6 метров, длинна всей конструкции примерно 9 метров. Цельнометаллический каркас и фундамент на буронабивных сваях делают конструкцию устойчивой. Звезда и другие элементы композиции обрамлены неоновой подсветкой с двух сторон, отчего получается красивое свечение, - рассказал представитель компании-изготовителя Александр Антропов.

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Композиция подключена работниками МУЭСП «Уфагорсвет» к электрическим сетям и уже с вечера 4 мая радует жителей и гостей Уфы. Также сотрудники «Уфагорсвет» обновили дизайн букв «Уфа» и «Өфө». Теперь на них также размещена символика великого праздника -  75-летия Победы. Подсветка всего ансамбля работает с 21.30 вечера и до 05.10 утра.


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Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы

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