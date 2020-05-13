В Башкирии ожидаются заморозки

По данным Башкидрометцентра на территории республики ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе в ночь на 15 мая.



В госкомитете по ЧС сообщили, что температура в это время упадет до 0, +2.



В ведомстве объясняют, что заморозки опасны для сельскохозяйственных культур, и поэтому необходимо их защитить. Спасатели также отмечают, что необходимо и людям придерживаться мерам предосторожности. Нужно надевать одежду, которая соответствует погодным условиям и поберечь свое здоровье.



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Фото: om1.ru