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В Башкирии синоптики прогнозируют на почве заморозки до -1°

В Башкирии синоптики прогнозируют на почве заморозки до -1°

| 07 сен 2020 | 15:06

В Башкирии, по информации МЧС, ожидается резкое ухудшение погоды. В ведомстве обещают слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура опустится до  0,-1°.



Со ссылкой на Башгидрометцентр спасатели сообщили, что в период с 20:00 7 сентября до 20:00 8 сентября в республике ожидается переменная облачность и слабый ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду. Направление ветра по прогнозу южное.

Температура воздуха ночью опустится до +4,+9°, в отдельных юго-восточных районах прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-1°. Днем воздух прогреется до +20,+25°. 

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В МЧС также пообещали туман видимостью 500-1000 метров на отдельных участках дорог. Спасатели попросили жителей Башкирии соблюдать осторожность.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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