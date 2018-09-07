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    В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов

    slavin Сегодня, 09:1453
    В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов
    Синоптики Башгидрометцентра дали свой прогноз на начало недели. Нас ждут дожди, грязь и слабые заморозки.

    10 сентября, в понедельник, местами небольшой кратковременный дождь, ночью по северо-востоку до умеренного. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем по юго-востоку порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6, +11°, в северных и восточных районах до +1°, днем 15-20°, по северо-востоку до 10°.

    11 сентября, во вторник, без осадков. Ветер северный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°, местами заморозки в воздухе и на почве 0, -2°, днем 13-18°.

    12 сентября, в среду, без осадков. Ветер северный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°, местами заморозки в воздухе и на почве 0, -2°, днем 13-18°.
    Источник: https://proural.info/
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