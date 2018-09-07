В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов

В Бшкирию придут заморозки до -2 градусов

В среду, 5 сентября, в Башкирии прогнозируются заморозки до минус двух градусов на почве, в горах и низинах похолодает до минус нуля. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.