Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления
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В ближайшие три дня в Башкирии сохранятся неблагоприятные погодные явления в виде заморозков, дождя, града и снега.
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Во вторник, 21 мая, в некоторых районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах град. Ветер северо-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5, местами в воздухе и на почве заморозки до -3, днем 10-15 тепла.
В среду, 22 мая, также возможны кратковременные дожди, местами небольшие, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5, днем 12-17 градусов тепла.
Подробную и точную погоду в Башкирии на 3 дня вы можете посмотреть здесь: https://newsbash.ru/weather
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