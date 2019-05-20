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Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления

Добавлено: 20.05.19
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Рубрика: Общество
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Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления

В ближайшие три дня в Башкирии сохранятся неблагоприятные погодные явления в виде заморозков, дождя, града и снега.

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По данным Башгидрометцентра, завтра, 20 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой кратковременный дождь, по северо-востоку со снегом. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, при прояснениях заморозки на почве и в воздухе до -5. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.

Во вторник, 21 мая, в некоторых районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах град. Ветер северо-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5, местами в воздухе и на почве заморозки до -3, днем 10-15 тепла.

В среду, 22 мая, также возможны кратковременные дожди, местами небольшие, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5, днем 12-17 градусов тепла.
Подробную и точную погоду в Башкирии на 3 дня вы можете посмотреть здесь:  https://newsbash.ru/weather

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