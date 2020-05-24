В Башкирии члены Совета по правам человека изучили, куда потратили 12 млн власти Иглинского района

Иглинский район | 24 май 2020 | 22:01

Три члена СПЧ при главе Башкирии выехали в Иглинский район по заявлению местных жителей о плохих дорогах. В минувшую пятницу, 22 мая, делегация Совета по правам человека при главе Башкирии побывала в Иглинском районе и на месте изучила обстоятельства изложенные в обращении местных жителей.







Члены СПЧ Зульфия Гайсина, Эльза Маулишина и Владимир Кобзев проверяли обращения жителей деревень Калининское, Пушкинское и Кировское о вопиющем состоянии автомобильной дороги.

- Убедились, что жалобы жителей на качество дорог обоснованы, при том, что вызывает наибольшее возмущение расходование 12 млн. рублей бюджетных средств на обустройство проезжей части, по которой невозможно ездить без ущерба своему автомобилю, - говорится в сообщении, опубликованном от имени СПЧ в соцсетях.









В том числе было изучено и решение суда, не вступившее пока в законную силу, где муниципалитет, по мнению суда, оказался не в состоянии пояснить ни местонахождение участка дороги, где выявлены недостатки, ни предъявить обоснованных претензий к качеству дорожного полотна. Кроме того, муниципалитет, несмотря на неоднократные предложения суда представить экспертизу качества выполненных работ, так и не заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. В результате в иске к исполнителю муниципального заказа на ремонт автодороги Калтыманово-Пушкинское, отказано в полном объеме.

Стоить отметить, что администрация предпринимала попытки договориться в досудебном порядке, только качество дороги от этого не улучшилось, даже наоборот, по словам жителей, стала гораздо хуже, чем до проведенного ремонта. В СПЧ уточнили, что планируют проехать и осмотреть дороги и по другим жалобам жителей районов нашей республики.





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Фото: vk.com