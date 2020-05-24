В Башкирии члены Совета по правам человека изучили, куда потратили 12 млн власти Иглинского района
Иглинский район | 24 май 2020 | 22:01
Три члена СПЧ при главе Башкирии выехали в Иглинский район по заявлению местных жителей о плохих дорогах. В минувшую пятницу, 22 мая, делегация Совета по правам человека при главе Башкирии побывала в Иглинском районе и на месте изучила обстоятельства изложенные в обращении местных жителей.
Члены СПЧ Зульфия Гайсина, Эльза Маулишина и Владимир Кобзев проверяли обращения жителей деревень Калининское, Пушкинское и Кировское о вопиющем состоянии автомобильной дороги.
Стоить отметить, что администрация предпринимала попытки договориться в досудебном порядке, только качество дороги от этого не улучшилось, даже наоборот, по словам жителей, стала гораздо хуже, чем до проведенного ремонта. В СПЧ уточнили, что планируют проехать и осмотреть дороги и по другим жалобам жителей районов нашей республики.
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