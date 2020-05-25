Владимир Путин разрешил проводить собрания собственников жилья в многоквартирных домах в онлайн-режиме
| 25 май 2020 | 18:28
Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данный закон разрешает проводить собрания собственников жилья в многоквартирных домах заочно в онлайн-режиме. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Согласно новому закону, для проведения общего собрания владельцев квартир с использованием региональной информационной системы не требуется принятия общим собранием решения о ее использовании.
По Жилищному кодексу, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание. Если иное не установлено жильцами, они собираются в течение второго квартала года, следующего за отчетным. Зачастую собрания срываются из-за отсутствия достаточного количества участников: мероприятие считается правомочным, если в нем участвуют как минимум 50 процентов собственников (или их представителей).
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