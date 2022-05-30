В Башкирии введут новые формулы расчета платы за коммунальные ресурсы

09:30, 30 май 2022

Государственным комитетом РБ по жилищному и строительному надзору на еженедельном оперативном совещании в администрации Уфы об основных изменениях, вступающих в силу с 1 сентября, связанных с начислением платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании и использовании общего имущества.







Одной из основных целей принятия данного постановления является совершенствование правового регулирования отношений по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Постановлением №92 утверждены новые формулы для расчета коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании и использовании общего имущества, которые будут обязательными для управляющих организаций, товариществ собственников жилья (товариществ собственников недвижимости) и самих потребителей.





Основным нововведением является законодательное закрепление порядка проведения перерасчета размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании и использовании общего имущества, исходя из показаний коллективного прибора учета.



Госкомитетом в своем докладе также были озвучены предложения, о том, какую работу необходимо проводить уже сейчас в целях минимизации в последующем финансовой нагрузки на собственников помещений многоквартирных домов.

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