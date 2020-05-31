В Башкирии пригородные поезда начнут работу с 1 июня

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах на полигоне Башкортостанской ППК. Следуйте всем медицинским рекомендациям: надевайте средства защиты, находитесь на расстоянии 1,5-2 метра от других людей на станциях и в поездах, тщательно мойте руки, дезинфицируйте гаджеты, пластиковые карточки и другие предметы, которыми часто пользуетесь, не трогайте лицо. Четкое и неукоснительное соблюдение этих правил позволит уменьшить число заражений и сохранит многие человеческие жизни. Компания также рекомендует в эти дни чаще пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда или покупать билеты онлайн. Оплачивать проезд можно бесконтактными способами в кассах, терминалах, а также в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам». Все пригородные поезда прошли необходимую санобработку. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram