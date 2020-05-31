В Башкирии пригородные поезда начнут работу с 1 июня

| 31 май 2020 | 23:36

С 1 июня т.г. Башкортостанская пригородная пассажирская компания восстанавливает маршрутную сеть и назначает пригородные поезда:

№ 6207 Раевка (отпр. 20.47) – Приютово (приб. 22.16),

№ 6903 Белорецк (отпр. 05.26) – Инзер (приб. 07.16),





№ 6917 Инзер (отпр. 06.10) – Зуяково (приб. 06.55),

№ 6814 Карламан (отпр.20.27) – Стерлитамак (приб.22.34),

№ 6908 Инзер (отпр. 21.01) – Белорецк (приб. 22.49).



Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Уфы.



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Фото: скриншот с видео

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах на полигоне Башкортостанской ППК. Следуйте всем медицинским рекомендациям: надевайте средства защиты, находитесь на расстоянии 1,5-2 метра от других людей на станциях и в поездах, тщательно мойте руки, дезинфицируйте гаджеты, пластиковые карточки и другие предметы, которыми часто пользуетесь, не трогайте лицо. Четкое и неукоснительное соблюдение этих правил позволит уменьшить число заражений и сохранит многие человеческие жизни. Компания также рекомендует в эти дни чаще пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда или покупать билеты онлайн. Оплачивать проезд можно бесконтактными способами в кассах, терминалах, а также в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам». Все пригородные поезда прошли необходимую санобработку.