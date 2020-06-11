В Салавате нашелся хозяин бойцовской собаки, которая напала на девочку

Салават | 11 июн 2020 | 12:32

Всех удивила личность владельца бойцовской собаки. В конце июня в Салавате произошел несчастный случай, как сообщает портал bash.news.







Рядом со школой №17 на 14-летнюю девочку напал питбуль и едва не загрыз ребенка. По словам пострадавшей, бойцовская собака коричневого окраса была без намордника и поводка. Вероятно, питомец вырвался и сбежал от своего хозяина. На ноге школьницы после нападения остались рваные раны.



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Фото: zen.yandex.ru

Возмущенная мама пострадавшей девочки решила найти и наказать виновных. Она расспросила очевидцев происшествия и написала заявление в правоохранительные органы. Через несколько дней, благодаря местным жителям, женщина нашла владельца собаки. Оказалось, что хозяином оказался 14-летний школьник, закончивший 9 класс. Теперь женщина хочет поговорить с родителями мальчика и добиться правосудия.