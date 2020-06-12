В Башкирии местами пройдут дожди с грозами и град

| 12 июн 2020 | 11:10

В Башкирии ожидается пасмурная погода. Как сообщили в Башгидрометцентре, сегодня, 12 июня, в республике пройдут дожди с грозами, а местами еще и град.



Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 22-27°, по югу до 32°.



Завтра, 13 июня, сохранится дождливая погода. В отдельных районах пройдут грозы. Столбик термометра ночью опустится до 9 градусов, а днем поднимется до 32°. Ветер западный с переходом на северный умеренный, местами порывы до сильного.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram