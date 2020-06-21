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В Башкирии ожидаются дожди с грозами

В Башкирии ожидаются дожди с грозами

| 21 июн 2020 | 10:54

Сегодня, 21 июня, в Башкирии местами прогнозируется кратковременные дожди, грозы и также усиление северного ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Башгидромет.

Температура воздуха днем +18,+23°, по югу республики до +28°.

В понедельник, 22 июня, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10°, по северу до 0°, днем +14,+19°, по югу республики до +25°.

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