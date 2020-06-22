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Жители Гафурийского района лишились единственной на несколько деревень скорой помощи

Жители Гафурийского района лишились единственной на несколько деревень скорой помощи

Гафурийский район | 22 июн 2020 | 21:57

Жители села Саитбаба в Гафурийском районе Башкирии пожаловались Радию Хабирову и главе Минздрава, что несколько деревень лишились единственной машины скорой помощи. Документ подписали 270 человек.



По их словам, автомобиль передали в пользование Красноусольской районной больницы, которая находится в 39 километрах — это почти час пути по сельской дороге. Теперь сотрудникам приходится добираться до нового места работы своим ходом, а жителям — ждать неотложной помощи медиков несколько часов.

— Теперь мы ждем их очень долго, потом рожениц, людей с подозрением на инфаркт, инсульт и коронавирус везут в Стерлитамак или Салават (расстояние от Саитбабы до Салавата составляет 95 километров, а до Стерлитамака — 71 километр. — Прим. ред.). В одной только Саитбабе насчитывается более тысячи жителей. До сегодняшнего дня бригада скорой помощи выезжала в 40 деревень, — пожаловались в своем письме саитбабинцы.
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В Минздраве Башкирии поспешили объяснить ситуацию, но вышло весьма неожиданно.
— Не все жители Саитбабинского сельсовета проходят диспансеризацию, редко обращаются к врачам за медицинской помощью. Более 2/3 вызовов скорой помощи жителями Гафурийского района необоснованные, — заявили в ведомстве. — Саитбабинская врачебная амбулатория обслуживает два сельсовета, также имеются четыре фельдшерско-акушерских пункта. В амбулатории имеется автомобиль отделения неотложной помощи, работают три врача. Родильное отделение функционирует в Красноусольской ЦРБ.
Вот только, по словам жителей села, один из этих врачей ушел на пенсию, второй — в отпуске, а третий — педиатр.

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Источник: ufa1.ru

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