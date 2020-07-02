В Башкирии прогнозируют пасмурную погоду с дождями
| 02 июл 2020 | 09:06
В Башкирии в ближайшие два дня обещают пасмурную погоду с небольшими дождями. Уточненный прогноз был предоставлен Башгидрометцентром.
2 июля днем обещают местами небольшой дождь. Ветер в республике будет переменных направлений слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем +20,+25°.
3 июля также местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9,+14, днем +23,+28°.
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Точный прогноз погоды по городам и районам Республики Башкортостан смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник:
gorobzor.ru
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