В Благовещенске проходит выставка ретро-автомобилей
Благовещенский район | 18 июл 2020 | 14:49
По Благовещенску сегодня курсирует выставка ретро автомобилей, которую привезли представители Уникального проекта — ретро-гаража автомобилей и мотоциклов разных стран и времён. В музее в Уфе представлено более 100 исторических автомобилей. Находится он по адресу: ул. Горького, 51.
Большой интерес у посетителей выставки сегодня вызывает классика отечественного автопрома – автомобили «Волга», «Запорожец» и автомобили представительского класса ГАЗ.
Жители с удовольствием фотографируются в ретро-авто.
А сегодня часть коллекции приехала в город Благовещенск.
Источник: администрация Благовещенского района
Фото: администрация Благовещенского района
Читайте также
Общество
В Уфе пройдет выставка советских автомобилей
Культура
В Уфе открылась автовыставка ко дню Победы | видео
Общество / Это интересно
Персональная коллекция автомобилей Пола Уокера
Общество
Уфу посетили участники международного ретро-ралли "Пекин-Париж"
Общество
В Уфу прибудет военная техника из Подмосковья для участия в Параде Победы
Общество
В Уфе открылась филателистическая выставка, посвященная 100-летию республики
Общество / Это интересно
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
Происшествия
Под Уфой легковушка на полном ходу въехала в зад другого автомобиля