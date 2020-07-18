В Благовещенске проходит выставка ретро-автомобилей

Благовещенский район | 18 июл 2020 | 14:49

По Благовещенску сегодня курсирует выставка ретро автомобилей, которую привезли представители Уникального проекта — ретро-гаража автомобилей и мотоциклов разных стран и времён. В музее в Уфе представлено более 100 исторических автомобилей. Находится он по адресу: ул. Горького, 51.







Большой интерес у посетителей выставки сегодня вызывает классика отечественного автопрома – автомобили «Волга», «Запорожец» и автомобили представительского класса ГАЗ.



Жители с удовольствием фотографируются в ретро-авто.

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Источник: администрация Благовещенского района

Фото: администрация Благовещенского района

Очень много интересного рассказывают водители и организаторы выставки. Чувствуется, что они очень трепетно относятся к своей коллекции.А сегодня часть коллекции приехала в город Благовещенск.