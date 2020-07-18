Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Благовещенске проходит выставка ретро-автомобилей

В Благовещенске проходит выставка ретро-автомобилей

В Благовещенске проходит выставка ретро-автомобилей

Благовещенский район | 18 июл 2020 | 14:49

По Благовещенску сегодня курсирует выставка ретро автомобилей, которую привезли представители Уникального проекта — ретро-гаража автомобилей и мотоциклов разных стран и времён. В музее в Уфе представлено более 100 исторических автомобилей. Находится он по адресу: ул. Горького, 51.



Большой интерес у посетителей выставки сегодня вызывает классика отечественного автопрома – автомобили «Волга», «Запорожец» и автомобили представительского класса ГАЗ.

Жители с удовольствием фотографируются в ретро-авто.

В Благовещенском районе открыли Мемориал погибшим воинам-землякам

Читайте также:

В Благовещенском районе открыли Мемориал погибшим воинам-землякам
Очень много интересного рассказывают водители и организаторы выставки. Чувствуется, что они очень трепетно относятся к своей коллекции. 

А сегодня часть коллекции приехала в город Благовещенск.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: администрация Благовещенского района
Фото: администрация Благовещенского района

Читайте также

В Уфе пройдет выставка советских автомобилей
Общество
В Уфе пройдет выставка советских автомобилей
В Уфе открылась автовыставка ко дню Победы | видео
Культура
В Уфе открылась автовыставка ко дню Победы | видео
Персональная коллекция автомобилей Пола Уокера
Общество / Это интересно
Персональная коллекция автомобилей Пола Уокера
Уфу посетили участники международного ретро-ралли "Пекин-Париж"
Общество
Уфу посетили участники международного ретро-ралли "Пекин-Париж"
В Уфу прибудет военная техника из Подмосковья для участия в Параде Победы
Общество
В Уфу прибудет военная техника из Подмосковья для участия в Параде Победы
В Уфе открылась филателистическая выставка, посвященная 100-летию республики
Общество
В Уфе открылась филателистическая выставка, посвященная 100-летию республики
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
Общество / Это интересно
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
Под Уфой легковушка на полном ходу въехала в зад другого автомобиля
Происшествия
Под Уфой легковушка на полном ходу въехала в зад другого автомобиля
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: