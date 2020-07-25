Погода на август 2020 года в Башкирии
| 25 июл 2020 | 23:11
В Башкирии прогнозируется пасмурная и прохладная погода в августе.
По информации сервиса "Гисметео", погода в регионе в следующем месяце будет мало чем отличаться от той, что наблюдается в конце июля. Днем средняя температура воздуха составит +25 градусов, ночью температура будет падать до +13. 30-градусная жара в августе порадует жителей лишь несколько дней. Однако эти дни будут пасмурными.
Небо над республикой в последний летний месяц 2020 года затянет тучами - почти ежедневно будут идти дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в городах и районах Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
Фото: newsbash.ru
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