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Погода на август 2020 года в Башкирии

Погода на август 2020 года в Башкирии

| 25 июл 2020 | 23:11

В Башкирии прогнозируется пасмурная и прохладная погода в августе.

По информации сервиса "Гисметео", погода в регионе в следующем месяце будет мало чем отличаться от той, что наблюдается в конце июля. Днем средняя температура воздуха составит +25 градусов, ночью температура будет падать до +13. 30-градусная жара в августе порадует жителей лишь несколько дней. Однако эти дни будут пасмурными.



Небо над республикой в последний летний месяц 2020 года затянет тучами - почти ежедневно будут идти дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в городах и районах Башкирии смотрите здесь:  https://newsbash.ru/weather 

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Фото: newsbash.ru

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