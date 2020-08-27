В России осень придет не раньше второй половины сентября

| 27 авг 2020 | 19:00

В этом году осеняя пора наступит не раньше второй половины сентября, что связано с климатическим изменением. Оно стало следствием смещения сезонов. О чем в беседе с радио Sputnik заявил руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ Алексей Кокорин.







Осенний период, согласно календарю, начинается с начала сентября, однако приход осени зависит от климатической нормы, установленной в конкретном регионе. Эксперт уточнил, что из года в год эти показатели расходятся все больше и больше. Он уверен, что глобальное потепление делает наступление новых сезонов все более неожиданным.



Если провести сравнительный анализ, можно заметить смещение на более поздние периоды. Иногда наступает раньше весна или позже осень, а в какой-то год не меняется ничего. И соответствующих отличий становится только больше из года в год.

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Фото: pixabay.com

Утверждать, что ежегодно сезоны сдвигаются на 10-14 дней, невозможно, однако можно говорить, что прежде сдвиг составлял плюс-минус неделя, а теперь уже две. Алексей Кокорин объяснил, что в этом году в Центральной части страны между климатической и календарной нормой будет разница почти в две недели.