Синоптики рассказали о погоде на октябрь 2020 в Башкирии

| 01 окт 2020 | 10:31

Синоптики рассказали о том, что похолодание начнется уже с 4 октября. Об этом сообщили в Башгидрометцентре сегодня, 1 октября.



В последние деньки сентября горожане радовались теплому бабьему лету. Температура днем составляла +16... +21 °С. Однако уже в конце недели существенно похолодает.







— 4 октября на смену теплому антициклону в республику придет холодный антициклон арктического происхождения. Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до -4... +2 °С, в дневные часы — до +7... +12 °С. Преимущественно в восточных районах республики пройдут небольшие дожди. Холодная погода (на 1 °С ниже обычного) ожидается и в начале следующей недели, — рассказали в Башгидромете.

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Также стало известно о том, что ожидать в целом от погоды в октябре. По предварительным данным синоптиков, в целом температура воздуха в октябре ожидается на 1,5 градуса выше по сравнению с прошлом годом.