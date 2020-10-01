Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Синоптики рассказали о погоде на октябрь 2020 в Башкирии

Синоптики рассказали о погоде на октябрь 2020 в Башкирии

Синоптики рассказали о погоде на октябрь 2020 в Башкирии

| 01 окт 2020 | 10:31

Синоптики рассказали о том, что похолодание начнется уже с 4 октября. Об этом сообщили в Башгидрометцентре сегодня, 1 октября.

В последние деньки сентября горожане радовались теплому бабьему лету. Температура днем составляла +16... +21 °С. Однако уже в конце недели существенно похолодает.



— 4 октября на смену теплому антициклону в республику придет холодный антициклон арктического происхождения. Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до -4... +2 °С, в дневные часы — до +7... +12 °С. Преимущественно в восточных районах республики пройдут небольшие дожди. Холодная погода (на 1 °С ниже обычного) ожидается и в начале следующей недели, — рассказали в Башгидромете.

Также стало известно о том, что ожидать в целом от погоды в октябре. По предварительным данным синоптиков, в целом температура воздуха в октябре ожидается на 1,5 градуса выше по сравнению с прошлом годом.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: