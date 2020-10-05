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Погода в Башкирии сегодня, 5 октября 2020 года: ночью похолодает до -7 градусов

Погода в Башкирии сегодня, 5 октября 2020 года: ночью похолодает до -7 градусов

| 05 окт 2020 | 08:40

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие два дня. По данным синоптиков, ночью температура опустится до -7 градусов. Ветер обещают преимушественно северный, дождей не предвещают.

5 октября пройдет преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +7,+12°.

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6 октября также без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,-3°, при прояснениях до -7°, днем +7,+12°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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