Погода в Башкирии сегодня, 5 октября 2020 года: ночью похолодает до -7 градусов

| 05 окт 2020 | 08:40

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие два дня. По данным синоптиков, ночью температура опустится до -7 градусов. Ветер обещают преимушественно северный, дождей не предвещают.



5 октября пройдет преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +7,+12°.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

6 октября также без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,-3°, при прояснениях до -7°, днем +7,+12°.