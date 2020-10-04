Погода в Башкирии сегодня, 4 октября 2020 года: ожидается похолодание

| 04 окт 2020 | 11:10

Башгидрометцентр озвучил прогноз погода на 4 и 5 октября. По прогнозу синоптиков, ночью температура уверенно укрепится на минусе, днем также ожидается существенное похолодание.



4 октября преимущественно пройдет без осадков, в отдельных восточных районах ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +7,+12°.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

5 октября также будет без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +6,+11°.