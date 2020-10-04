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Погода в Башкирии сегодня, 4 октября 2020 года: ожидается похолодание

Погода в Башкирии сегодня, 4 октября 2020 года: ожидается похолодание

| 04 окт 2020 | 11:10

Башгидрометцентр озвучил прогноз погода на 4 и 5 октября. По прогнозу синоптиков, ночью температура уверенно укрепится на минусе, днем также ожидается существенное похолодание.

4 октября преимущественно пройдет без осадков, в отдельных восточных районах ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +7,+12°.

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5 октября также будет без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +6,+11°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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