Погода в Башкирии сегодня, 11 октября 2020 года: тепло и сухо

| 11 окт 2020 | 10:18

В Башгидрометцентре подготовили прогноз на праздничные дни. По информации синоптиков, ближайшие два дня в регионе сохранится сравнительно теплая и сухая погода.



Так, 11 октября преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +11,+16°.



12 октября так же без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,+6°, местами до -5°, днем +13,+18°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram