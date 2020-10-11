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Погода в Башкирии сегодня, 11 октября 2020 года: тепло и сухо

Погода в Башкирии сегодня, 11 октября 2020 года: тепло и сухо

| 11 окт 2020 | 10:18

В Башгидрометцентре подготовили прогноз на праздничные дни. По информации синоптиков, ближайшие два дня в регионе сохранится сравнительно теплая и сухая погода.

Так, 11 октября преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +11,+16°.

12 октября так же без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,+6°, местами до -5°, днем +13,+18°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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