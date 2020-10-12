Погода в Башкирии сегодня, 12 октября 2020 года: будет ясно

| 12 окт 2020 | 10:45

В Башкирии ожидается ясная погода. Подробный прогноз на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.



Так, 12 октября пройдет без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем составит +13,+18°.



13 октября так же преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, местами 0,-5°, днем +13,+18°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather



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