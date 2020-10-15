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Погода в Башкирии сегодня, 15 октября 2020 года: придут дожди

Погода в Башкирии сегодня, 15 октября 2020 года: придут дожди

| 15 окт 2020 | 08:35

В Башкирии на смену теплой и сухой погоды придут дожди. Подробный прогноз на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.

Так, 15 октября пройдет без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем составит +14,+19°.

В республике 16 октября местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, по юго-востоку до -2°, днем +13,+18°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Фото: apn-nn.com

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