Погода в Башкирии сегодня, 15 октября 2020 года: придут дожди

| 15 окт 2020 | 08:35

В Башкирии на смену теплой и сухой погоды придут дожди. Подробный прогноз на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.



Так, 15 октября пройдет без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем составит +14,+19°.



В республике 16 октября местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, по юго-востоку до -2°, днем +13,+18°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather



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Фото: apn-nn.com