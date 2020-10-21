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Миллиардер из списка Форбс профинансировал строительство водопровода в Чекмагушевском районе

Миллиардер из списка Форбс профинансировал строительство водопровода в Чекмагушевском районе

Чекмагушевский район | 21 окт 2020 | 09:53

Ратмир Тимашев входит в список Forbes, как самый один из самых богатых людей планеты.

Он родился в Чекмагушевском районе республики, сейчас проживает в США, является создателем компании Aelita Software и основателем Veeam Software, в 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России.



Как сообщает bashnews.ru, недавно Ратмир профинансировал строительство водопровода в селе Старокалмашево, где родился его отец и дед, а также до сих пор проживают его родственники. По словам местных жителей, в прошлом году миллиардер приезжал на родину, вышел с ведрами за водой и спросил у прохожего, почему же до сих пор в селе нет водопровода. Ему ответили, что у администрации нет денег. Тогда он и решил сделать сельчанам подарок.

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Трубопроводы проложили по двум улицам. Вода из артезианской скважины поступает в несколько десятков домов и детский сад. Местные жители надеются, что миллиардер снова посетит их село.

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Источник: proural.info
Фото: твиттер

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