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В Башкирии родители, в случае госпитализации, могут временно оставить своих детей в центрах «Семья»

В Башкирии родители, в случае госпитализации, могут временно оставить своих детей в центрах «Семья»

| 28 окт 2020 | 11:09

В случае госпитализации жители Башкирии могут временно оставить детей в возрасте от трех лет в центрах «Семья».



Как сообщили в региональном Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения, если родители экстренно или планово оказались в больнице, и оставить ребенка не с кем, они могут либо лично, либо через лечащего врача обратиться в службу семьи, социальный приют или орган опеки и попечительства с заявлением на предоставление социальных услуг.

Адреса и телефоны служб республики можно найти по ссылке

spisok.rar [19,06 Kb] (cкачиваний: 1)
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За ребенком в детском учреждении присмотрят педагоги и специалисты. Он зачисляется на полное государственное обеспечение с шестиразовым питанием, одеждой, продолжает учебные занятия и имеет возможность поддерживать связь со своими родными и близкими.

Родитель будет знать о перемещениях ребенка и его состоянии. Забрать его домой можно будет в любое время.

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Источник: www.bashinform.ru

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