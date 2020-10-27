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В России коронавирусные больные средней тяжести будут лечиться дома

В России коронавирусные больные средней тяжести будут лечиться дома

Коронавирус в Башкирии | 27 окт 2020 | 09:28

В Минздраве России обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. На сайте ведомства сообщается, что это уже девятая версия документа.

Так, рекомендации содержат новые схемы лечения, которые теперь позволяют эффективно лечить в амбулаторных условиях взрослых пациентов со средней тяжестью течения без факторов риска. Раньше амбулаторно лечились только пациенты с легкой формой заболевания.



Отмечается, что если у пациента в состоянии средней степени тяжести температура будет держаться выше 38,5 в течение трех и более дней, затруднится дыхание, появится одышка, сатурация опустится ниже 93 процентов, то ему необходимо вызвать врача. Больного госпитализируют.

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Кроме того, в документе приводятся рекомендации по долечиванию пациентов, идущих на поправку, вне специализированных ковидных стационаров. В случае выписки на амбулаторное долечивание, пациенту должно быть обеспечено ежедневное медицинское наблюдение, в том числе дистанционное.

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Источник: gorobzor.ru

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