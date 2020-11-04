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Погода в Башкирии сегодня, 4 ноября 2020 года: местами возможен дождь

Погода в Башкирии сегодня, 4 ноября 2020 года: местами возможен дождь

| 04 ноя 2020 | 10:28

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды на ближайшие два дня – 4 и 5 ноября. Синоптики обещают, что в республике будет умеренный ветер, небольшой дождь, температура воздуха ожидается довольно комфортная.  

4 ноября пройдет без осадков, ветер ожидается умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°, в горных районах до -8°, днем +5,+10°, по югу до +14°. 



5 ноября  обещают днем местами небольшой дождь. Ветер по прогнозу южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +6,+11°. 

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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