В Туймазинском районе произошла вспышка коронавируса в интернате для умственно отсталых детей-инвалидов

Туймазинский район | 05 ноя 2020 | 14:10

В Серафимовском интернате для умственно отсталых детей-инвалидов произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщил благотворитель из Уфы Аксель Гросс накануне, 4 ноября.







Соцучреждение находится в Туймазинском районе Башкирии. Сейчас там, по словам мужчины, проживают 300 детей, 50 из которых — в паллиативном состоянии. Неравнодушный горожанин забил тревогу в соцсетях, поскольку он держит связь с педагогами интерната. Гросс утверждает, что работники уже обратились к Радию Хабирову, в прокуратуру региона, чтобы изменить критическую обстановку.



— Ситуация отвратительная и катастрофическая. Интернат на карантине и множество больных детей-инвалидов. Я прошу Совет по правам человека взять ситуацию под свой контроль, — говорит Гросс.



Аксель Гросс отметил жалобы работников на прессинг со стороны руководства соцучреждения. Якобы заболевших коронавирусом не отпускали на больничный, в связи с чем они продолжали вахту и заражали воспитанников.

— Заразили медики. На данный момент очень много заразившихся детей и сотрудников. В течение двух недель вахты нам не давали санитайзеры для обработки рук. Люди возмущались. Организация труда была никакая: питание ужасное, меню скудное. Каждый день капуста и картошка, пахучее мясо. Вода — только самим прокипятить или из крана. Сейчас на работу вышла новая вахта. Из 70 сотрудников вышли только 10 педагогов. Остальные не хотят, — рассказа работница интерната Гроссу. — А для этих детей ковид — заведомая смерть: без должного присмотра и медицины. Мы боимся и за себя, и за детей.









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