В Туймазинском районе произошла вспышка коронавируса в интернате для умственно отсталых детей-инвалидов
Туймазинский район | 05 ноя 2020 | 14:10
В Серафимовском интернате для умственно отсталых детей-инвалидов произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщил благотворитель из Уфы Аксель Гросс накануне, 4 ноября.
Соцучреждение находится в Туймазинском районе Башкирии. Сейчас там, по словам мужчины, проживают 300 детей, 50 из которых — в паллиативном состоянии. Неравнодушный горожанин забил тревогу в соцсетях, поскольку он держит связь с педагогами интерната. Гросс утверждает, что работники уже обратились к Радию Хабирову, в прокуратуру региона, чтобы изменить критическую обстановку.
— Ситуация отвратительная и катастрофическая. Интернат на карантине и множество больных детей-инвалидов. Я прошу Совет по правам человека взять ситуацию под свой контроль, — говорит Гросс.
Аксель Гросс отметил жалобы работников на прессинг со стороны руководства соцучреждения. Якобы заболевших коронавирусом не отпускали на больничный, в связи с чем они продолжали вахту и заражали воспитанников.
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