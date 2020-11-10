Стало известно, сколько молодежи проживает в Башкирии

| 10 ноя 2020 | 10:58

На начало 2020 года численность молодежи – людей в возрасте от 14 до 30 лет – в Башкирии составляла 788 тыс. человек или 19,5% от общего населения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Башстатом.



Отмечается, что на протяжении нескольких десятилетий удельный вес молодого населения республики держался на уровне, близком к четверти всего населения, и в последние годы снизился до вышеуказанных значений.







На начало текущего года в городских поселениях Башкирии проживало 517,7 тыс. молодых людей, в сельской местности – 270,3 тыс. На каждые 1000 мужчин в возрасте от 14 до 30 лет в городе приходится 1077 женщин, в селе – 827.



Ранее Башстат опубликовал данные о доле мужского населения Башкирии. «Ухудшение соотношения полов происходит, прежде всего, из-за более высокой смертности мужчин», - указывают аналитики.





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Фото: fadm.gov.ru