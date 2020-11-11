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В Башкирии участница голой фотосессии на заводе, намерена судиться за слив фото в интернет

В Башкирии участница голой фотосессии на заводе, намерена судиться за слив фото в интернет

| 11 ноя 2020 | 15:05

Экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова намерена судиться с личностями, которые слили интимные фото в соцсети. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.



По словам Сании Тимасовой, одно из крупных предприятий Башкирии пригласило девушку вместе с моделями её агентства на коммерческую фотосессию. В техническом задании на съемку были указаны требования по форме одежды моделей. Заказчики просили одеть шорты, маечки и купальники, однако в процессе начали настаивать на максимальной оголенности.

Фотографии интимного характера были сделаны одним из заказчиков и находились в телефоне всего в нескольких людей, однако уже на следующий день, по словам Сании Тимасовой, разлетелись по соцсетями и СМИ.

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— Очень много вопросов к руководству предприятия, но с пятницы они перестали выходить на связь. Дальнейшее общение с руководством предприятия и пабликами, где разместили фото без нашего согласия, будет только в правовом поле, - заявила она.


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Источник: mkset.ru

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