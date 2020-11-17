В Башкирии зафиксирован сильнейший рост смертности: данные статистики
| 17 ноя 2020 | 16:50
В сети интернет появились публикации об избыточной смертности в Башкирии. Насколько эта информация соответствует действительности, сообщил на очередном брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
— В сети интернет появились публикации об избыточной смертности в Башкирии. В связи с чем министерство здравоохранения официально направило запрос в орган государственной службы статистики (Росстат) и административные органы регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) РБ по числу умерших с целью выявления официальных данных как по количеству умерших с января 2020 года, так по структуре причин смертности для опровержения или комментирования данной ситуации. Официально в статистических терминах отсутствуют понятия «неуточненная» или «избыточная» смерть. У всех умерших установлена конкретная причина на основании свидетельства о смерти, которое выдается медорганизацией и отделением ЗАГС. По нашим оперативным данным смертность выросла не более чем на десять процентов и составляет 13,4 человека на тысячу жителей республики, — заявил Максим Забелин.
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