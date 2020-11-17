В Башкирии зафиксирован сильнейший рост смертности: данные статистики

| 17 ноя 2020 | 16:50

В сети интернет появились публикации об избыточной смертности в Башкирии. Насколько эта информация соответствует действительности, сообщил на очередном брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.







— В сети интернет появились публикации об избыточной смертности в Башкирии. В связи с чем министерство здравоохранения официально направило запрос в орган государственной службы статистики (Росстат) и административные органы регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) РБ по числу умерших с целью выявления официальных данных как по количеству умерших с января 2020 года, так по структуре причин смертности для опровержения или комментирования данной ситуации. Официально в статистических терминах отсутствуют понятия «неуточненная» или «избыточная» смерть. У всех умерших установлена конкретная причина на основании свидетельства о смерти, которое выдается медорганизацией и отделением ЗАГС. По нашим оперативным данным смертность выросла не более чем на десять процентов и составляет 13,4 человека на тысячу жителей республики, — заявил Максим Забелин.

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Как пояснил министр, в структуре смертности более 44 процентов составляют болезни системы кровообращения. По тем же данным имеется уменьшение младенческой смертности на 12,4 процента (5,5 на 1000 родившихся младенцев). Также имеется значительное уменьшение смертности по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям, суицидам, при ДТП.