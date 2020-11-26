Жители Чекмагушевского районе не дали властям построить животноводческий комплекс
Чекмагушевский район | 26 ноя 2020 | 14:57
Власти Чекмагушевского района прислушались к местным жителям и передумали строить животноводческий комплекс. Его хотел возвести сельхоз кооператив «Октябрь» около села Старокалмашево.
Местные жители оказались против, по причине того, комплекс займет единственное место, где есть лес и водоем в степном районе. Тогда граждане, вместе с активистом Русланом Нуртдиновым провели сход граждан. В первую встречу им удалось донести проблему до депутата местного сельсовета Гали Хазиева, которые предложил несколько других вариантов расположения комплекса.
Вторая встреча произошла накануне. На переговоры прибыл также еще один районный депутат Альбирт Мусин. А позже состоялся телефонный разговор с главой сельсовета Азаматом Еникеевым, сообщил Руслан Нуртдинов в своих соцсетях.
По словам активистов, пока власти свои обещания держат. На сегодняшний день техника с места предполагаемого строительства вывезена.