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В Башкирии школьники попросили Хабирова продолжить дистанционное обучение

В Башкирии школьники попросили Хабирова продолжить дистанционное обучение

| 03 дек 2020 | 21:41

В Башкирии школьники обратились к главе республики Радию Хабирову с просьбой оставить их на дистанционном обучении, которое ранее ввели из-за коронавируса. Мнение свое они высказали на его странице во «ВКонтакте» сегодня, 3 декабря. Публикуем одно из них.



— Почему, когда по республике +140 зараженных коронавирусом в день, детей отправляют на очное обучение, а когда было по 20–30, они сидели дома? У многих детей дома живут пожилые бабушки и дедушки, которые переносят вирус сложнее, мы подвергаем их риску и себя — заражению, — отметила Дарья.

С девушкой согласился и другой ученик Егор. Он отметил, что если школьники вернутся за парты, то «республике не избежать новой вспышки коронавируса».

Со школьниками не согласилась начальница отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Башкирии Жанна Миникеева. По ее словам, в учебных учреждениях, чтобы предотвратить распространения коронавируса, будут соблюдать все необходимые для этого меры.

— У сотрудников и детей начнут измерять температуру при входе, будет проводиться регулярная влажная уборка с проветриванием помещения, всех обеспечат антисептиками, — отметила она.

Еще Миникеева добавила, что родители детей вправе обратиться в школу с заявлением об организации дистанционного обучения ребенка. В таком случае решение останется за руководством учебной организации.

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Источник: ufa1.ru

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