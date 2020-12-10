Противопожарные правила ужесточат с 1 января 2021 года

| 10 дек 2020 | 09:58

Правительство утвердило новые противопожарные правила. Они вступят в силу с 1 января 2021 года. Текст постановления уместился на 133 страницах. Обращаем ваше внимание на те правила, которые касаются обычных граждан, то есть нас с вами. Разбираемся, что теперь нельзя будет делать дома, кому закроют доступ в подвалы и кому придется снимать решетки с окон.







Что нельзя дома?

Предыдущие 8 лет (пока еще действующие требования работают с 2012 года) в квартирах нельзя было хранить пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы, а на балконах — пользоваться открытым огнем. Со следующего года нарушением требований пожарной безопасности будут считаться оставленные без присмотра свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы и другие источники открытого огня.



Кроме того, в квартирах и жилых домах нельзя хранить баллоны с горючими газами. Это правило перекочевало в новый свод из предыдущей редакции. Единственное — к списку жилых помещений добавились детские сады, дома престарелых, больницы, гостиницы, спальные корпуса санаториев, кемпингов и пансионатов. Баллонов не должно быть на кухнях, чердаках, балконах, лоджиях, путях эвакуации, лестничных клетках, в галереях, цокольных и подвальных этажах.



Подвалы и чердаки придется очистить?

С 1 января 2021 года, чтобы не нарваться на штраф, недостаточно будет убрать из подвалов и с чердаков многоквартирников газовые баллоны. Теперь здесь нельзя будет хранить и личные вещи. Хотя нам сложно представить, что можно отправить на хранение в общий подвал, в правительстве составили примерный опальный список. В нем оказались «продукция, оборудование, мебель и другие предметы», и последний пункт не оставляет шансов на хитрость.



Также в подвалах нельзя будет обустраивать производственные участки и мастерские, открывать детские развивающие и развлекательные центры, площадки для торжественных мероприятий и праздников и спортзалы. Исключением могут быть только те случаи, когда проектная документация предусматривает такое размещение.



Если люди не находятся в подвале постоянно, помещение должно быть закрыто на замок, а на двери размещена информация о месте хранения ключей. Такое же требование введут для чердаков и технических этажей.



Решетки спиливаем?









Пока пожарные и правительство дотянулись только до окон подвалов и приямков (углублений в земле, примыкающих к стене здания). Если это аварийные выходы, на них не должно быть решеток. Исключение составляют специально предусмотренные в нормативных правовых актах и документах случаи. Впрочем, спиливать уже установленные решетки не обязательно — достаточно сделать их открывающимися. Как это касается вас? Если вы живете на первом этаже, не лишним будет удостовериться, что ваши зарешеченные окна по документам не указаны в качестве эвакуационных выходов. С 2021 года все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.Если до сих пор правила запрещают пользоваться неисправными газовыми приборами, то со следующего года нельзя будет включать еще и оборудование, «не прошедшее техническое обслуживание в установленном порядке». То есть теоретически вам могут запретить пользоваться газовой плитой до ее полной диагностики. Конечно, за ваш счет. Это регулярные проверки бесплатны — обязанность проводить их полностью лежит на поставщике. А вот техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования проводятся за дополнительную плату. Для абонентского обслуживания нужно заключить договор на техобслуживание и ремонт со специализированными организациями. Стоит помнить, что поставщик не имеет права навязывать ТО газового оборудования в квартире. Но в то же время, если вы будете уклоняться от подписания контракта со специализированной организацией и откажетесь проводить ТО, за это предусмотрен штраф.В одном моменте по части газового оборудования законодатели пошли навстречу пользователям. Раньше правила запрещали ставить мебель «и другие горючие предметы» на расстоянии меньше 20 см от бытовых газовых приборов. Это правило останется и в следующем году, но с одним исключением — встраиваемые газовые плиты и приборы, установленные в соответствии с технической документацией изготовителя, узаконили.Разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы всегда можно было только в специально отведенных местах. Со следующего года свое место должно быть и для приготовления еды на открытом огне.Также новые правила запрещают дачникам парковаться на площадках, которые могут понадобиться пожарным для забора воды, подачи средств тушения и доступа на объект. Нельзя будет высаживать большие деревья, если они уменьшат размеры проездов и если из-за них пожарные не смогут подобраться к зданиям.

Что мне будет за нарушение?

Нарушение правил пожарной безопасности в городе регулируется двумя документами. Первый — статья 20.4 Административного кодекса. По ней гражданам грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от «отягчающих обстоятельств».



Более разнообразна уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности по статье 219 УК РФ. Здесь минимальное наказание — штраф в 80 тысяч рублей, а максимальное — семь лет лишения свободы.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay.com