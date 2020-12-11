Уфимка Ирина Назарова стала победительницей всероссийского конкурса «Главная медицинская сестра-2020»

Уфа | 11 дек 2020 | 11:18

В Уфе наградили победительницу второго ежегодного всероссийского конкурса «Главная медицинская сестра-2020». Ею стала Ирина Назарова из Уфы. Женщина работает в республиканском кардиоцентре. Ирина Назарова заняла 1 место с проектом по внедрению интегрированной системы менеджмента качества в сестринское дело РКЦ. В конкурсе принимали участие 283 специалиста. Но с отрывом в 271, набрав в итоге 1840 голосов, выиграла уфимский специалист.







— Это очень счастливый день. И дай бог пережить его каждому из нас. Занять первое место это волнительно и неожиданно. Я рада, что не подвела свой коллектив, оправдала доверие. Очень приятно, что и республика вышла вперед благодаря этому конкурсу, — сказала Ирина Назарова на церемонии вручения.



Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин также поздравил главную медсестру России с победой в конкурсе. Главный врач республики написал о событии в социальных сетях.





— Ирина Назарова начала работать в РКЦ в 2007 году, под ее началом трудится более 400 медсестер, она принимает активное участие в работе Совета сестер Республики Башкортостан, является членом правления «Профессиональной ассоциации СВССМФО РБ», каждый месяц посещает фельдшерско-акушерские пункты городов и районов Республики Башкортостан, оказывает помощь и делится многолетним опытом работы. От всей души поздравляю Ирину Рифовну, желаю новых профессиональных достижений и крепкого здоровья! — написал Максим Забелин.





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Фото: социальные сети