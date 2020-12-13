Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Туймазах бомжи устроили попойку прямо у Вечного огня

В Туймазах бомжи устроили попойку прямо у Вечного огня

В Туймазах бомжи устроили попойку прямо у Вечного огня

Туймазинский район | 13 дек 2020 | 14:33

В Туймазах маргинальные личности устроили себе притон прямо у Вечного огня.



По всей видимости, с приходом холодов городским бездомным стало холодно собираться в заброшенных домах и подвалах, и они решили устроить себе шелтер прямо в городском парке. Место они выбрали самое «теплое» - прямо у Вечного огня. Примечательно, что бродяги и алкоголики не просто греются у огня, а употребляют там спиртное.

- Это святыня или приют маргиналов? Сидят, орут, матерятся, греют еду, бухают! На замечания орут трехэтажным матом, - возмущается местная жительница Кира Н.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе восьмилетний мальчик вывел свою сестренку из горящего дома. Старший брат услышал сигнал датчика и тут же вывел сестренку на улицу, схватив ее за руку. Еще одни ребенок в это время находился в школе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: