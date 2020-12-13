В Туймазах бомжи устроили попойку прямо у Вечного огня

Туймазинский район | 13 дек 2020 | 14:33

В Туймазах маргинальные личности устроили себе притон прямо у Вечного огня.







По всей видимости, с приходом холодов городским бездомным стало холодно собираться в заброшенных домах и подвалах, и они решили устроить себе шелтер прямо в городском парке. Место они выбрали самое «теплое» - прямо у Вечного огня. Примечательно, что бродяги и алкоголики не просто греются у огня, а употребляют там спиртное.



- Это святыня или приют маргиналов? Сидят, орут, матерятся, греют еду, бухают! На замечания орут трехэтажным матом, - возмущается местная жительница Кира Н.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе восьмилетний мальчик вывел свою сестренку из горящего дома. Старший брат услышал сигнал датчика и тут же вывел сестренку на улицу, схватив ее за руку. Еще одни ребенок в это время находился в школе.





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