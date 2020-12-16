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Авария в Туймазинском районе: водитель вылетел в кювет и врезался в электроопору, погиб пешеход

Авария в Туймазинском районе: водитель вылетел в кювет и врезался в электроопору, погиб пешеход

Туймазинский район | 16 дек 2020 | 09:09

Вечером 15 декабря на территории Туймазинского района произошла авария со смертельным исходом. 19-летний водитель «ВАЗа-2114» не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет, врезавшись в электроопору.



Трагедия случилась на 63 километре дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, недалеко от села Агиртамак. Легковушка, ехавшая в сторону Туймазов из Бакалов упала в левый кювет. Сам юный водитель отделался травмами, а вот его 20-летний пассажир погиб на месте.

За сутки в Башкортостане зарегистрировано 11 ДТП с одним погибшим и 16 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 24 нетрезвых водителей и пресекли больше 2600 нарушений ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазах бомжи устроили попойку прямо у Вечного огня.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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