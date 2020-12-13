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Жители Башкирии массово пожаловались на внезапно возникшие долги

Жители Башкирии массово пожаловались на внезапно возникшие долги

| 13 дек 2020 | 15:05

Жительница Башкирии Лиана удивилась внезапно возникшему долгу, о котором ее проинформировал портал Госуслуги. По словам девушки, налог был уже оплачен, но портал предлагает сделать это повторно.



Оказалось, что такая проблема возникла у многих жителей республики. «Я всё оплатил ещё в ноября, так появились пени 0,07 копеек», — написал Виталий Ханнанов.

С аналогичной ситуацией столкнулась девушка по имени Лена: «тоже показывает, хотя оплатили в ноябре». У некоторых появляется пени, которое никак не оплачивается. Некоторые пишут, что через несколько месяцев все пропадет после перерасчета.

Рустем Галимов пожаловался, что система все еще пишет о штрафе, который был давно оплачен. «У меня висит штраф за услуги интернета. Хотя уже год как оплатила», — написал уфимец.

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Источник: news102.ru

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