Стало известно, какие новогодние костюмы особенно популярны в Уфе

Уфа | 14 дек 2020 | 09:32

В этом году из-за пандемии и связанных с ней ограничений детские новогодние утренники будут нестандартными. Несмотря на это, дети все равно ждут праздника и придумывают, кем хотят быть на Новый год, а родители подыскивают для них карнавальные наряды.







Эксперты Авито проанализировали рынок праздничных костюмов для детей и выяснили, какие из героев - самые популярные. В этом году в целом по России фаворитами стали костюмы зайчика и снеговика, «зайчик» лидирует и в Уфе. На него пришлось 3,5% запросов по городу. По 2,5% пользователей интересовались карнавальными нарядами гнома и Человека-паука, еще по 2% пользователей искали костюмы елочки и снеговика.

Самый востребованный в России костюм зайчика в этом году обойдется желающим в среднем в 1 500 рублей. Нарядиться в зайчика в этом году стало дороже на 50%, чем в прошлом. Костюм снеговика на Авито в ноябре-декабре вошел в список самых бюджетных вариантов. Он стоит в среднем 500 рублей, наряду с костюмами гнома и Петрушки. С прошлого года их цена не изменилась.



Немного дороже - в среднем в 600 рублей - обойдутся костюмы елочки и пирата. Костюм елочки вырос в стоимости на 20% по сравнению с прошлым годом, а «пират» не изменился в цене. Стать Человеком-пауком в этом году можно в среднем за 700 рублей - цена стала выше на 17% по сравнению с 2019 годом. За 800 рублей можно купить костюмы медведя, снежинки, принца или принцессы. Костюм медведя подорожал в среднем на 60%, а наряды снежинки и принца с принцессой - на 14% по сравнению с прошлым годом.









Наиболее частый выбор уфимцев в топ-5 детских карнавальных нарядов - костюм зайчика, в этом году стал дешевле на 8%, его цена на Авито составила в среднем 690 рублей. Чуть дешевле - за 500 рублей, можно нарядить ребенка в Человека-паука. Костюм супергероя в этом году вырос в цене на 25%. Костюмы гнома, снеговика или звездочки также обойдутся покупателю из Уфы в среднем в 500 рублей. «Гномы» подорожали на 25%, костюм звездочки - на 43%, а «снеговики» не изменились в цене по сравнению с прошлым годом.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram