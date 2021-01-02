В Уфе мужчины без одежды устроили пробежку

Уфа | 02 янв 2021 | 15:14

Накануне, 1 января, жители Уфы смогли наблюдаться необычную картину. Трое полуголых мужчин бегали по улицам города. Оказалось, так они пропагандируют здоровый образ жизни.







Некоторые очевидцы решили, что такой поступок – последствия бурного веселья в новогоднюю ночь или спор. Однако на самом деле, пробежка почти без одежды – сознательное решение трёх уфимцев.



Уже несколько лет подряд в первый день нового года мужчины бегают с голым торсом. Так они укрепляют организм и подают пример другим уфимцам, которых призывают взяться за собственное здоровье и тело.

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- Не нарушаем традиции. Будьте здоровы, укрепляйте его [организм] в этом году, да и вообще по жизни.

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