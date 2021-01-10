В Уфе из-за обильного снегопада образовался транспортный коллапс

Уфа | 10 янв 2021 | 11:01

Сегодня, 10 января, Уфу снова засыпал снег, и на дорогах города-миллионника образовался транспортный коллапс. В девять утра на одной из самых скоростных дорог мегаполиса, которую в народе прозвали Затонской объездной, чищена всего одна полоса из трех.







Хотя там разрешено разгоняться аж до 90 км/ч. Но не в это утро. Впрочем, в центре Уфы ситуация не лучше, а только хуже. Если на этой автомагистрали еще можно худо-бедно ехать, то на улице Ленина вообще всё встало. Общественный транспорт и автомобилисты не могут подняться в гору на участке от улицы Вокзальной. Встречная полоса забита машинами.





— На календаре 10 января, последний день каникул. Все люди поедут сейчас домой после длительных каникул, нужно снег чистить с раннего утра. А я доехала с Дмитриевки до центра и не встретила ни одну машину. Вот они — «Безопасные и качественные дороги» в деле. О них только по телевизору Хабиров говорит, реально их в Уфе нет. При этом мэре в городе тоже порядка не будет, — говорит уфимка Наиля.

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