Хабиров рассказал о рекордной сумме выделенной на сельскую ипотеку

В социальных сетях руководитель региона Радий Хабиров подвел первые итоги программы сельской ипотеки. Проект стартовал весной 2020 года. За это время льготный ипотечный кредит получили 2,4 тысяч жителей.







Для работников сельского хозяйства ставка составила 0,1%, для остальных – до 3%. На эти цели из бюджета было направлено более 5 миллиардов рублей. Как отметил Радий Хабиров, Башкирия показала среди регионов России лучший результат. Республика обошла всех и по числу кредитов, и по объему выданных средств.





— Многие наши жители стали новоселами. В основном это молодые семьи до 35 лет с детьми. Чаще всего они выбирали дома с участками в Уфимском, Стерлитамакском, Чишминском, Кармаскалинском, Иглинском и Янаульском районах. И наша задача теперь – развить инфраструктуру в этих поселках, чтобы жители могли там жить и работать комфортно, — заключил Радий Хабиров.

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