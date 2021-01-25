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Юная каратистка из Учалов попала на шоу "Лучше всех"

Юная каратистка из Учалов попала на шоу "Лучше всех"

Учалинский район | 25 янв 2021 | 09:52

Накануне, 24 января, на Первом канале показали новый выпуск программы «Лучше всех». В нем приняла участие 10-летняя Дарина Хусаинова из города Учалы.

Девочка рассказала телеведущему Максиму Галкину о том, что уже давно занимается каратэ и имеет синий пояс, а также показала десятки своих медалей. В качестве таланта она продемонстрировала мастерство боевого искусства – вышла на сцену в кимоно и под музыку показывала элементы.

В конце выступления юной участнице подарили еще одну медаль, рюкзак со сладостями и цветы.

Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе 16-летняя девушка спасла из пожара сестренку и отчима.

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Источник: mkset.ru
Фото: скрин видео

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