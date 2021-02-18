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В Уфе на видео попала девушка прогуливающаяся голышом по улице

В Уфе на видео попала девушка прогуливающаяся голышом по улице

Уфа | 18 фев 2021 | 13:30

В Уфе на видео попала девушка, гуляющая по улицам в 17-градусный мороз абсолютно обнаженной. Инцидент случился на бульваре Ибрагимова. Прогулка в стиле ню, может, и шокировала местных, однако никто не помешал ей. Очевидцы предположили, что экстравагантная уфимка проиграла спор.

- Может, изнасиловали?
- Под «солями» она…
-Отморозит себе все, сто пудов!

Большинство пользователей, однако, сошлось во мнении, что девушка находится под воздействием запрещенных веществ. И вместо того, чтобы снимать, лучше было бы оказать несчастной помощь или вызвать полицию.

Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: водитель внедорожника сбил двух девушек.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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