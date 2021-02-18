В Уфе на видео попала девушка прогуливающаяся голышом по улице

В Уфе на видео попала девушка, гуляющая по улицам в 17-градусный мороз абсолютно обнаженной. Инцидент случился на бульваре Ибрагимова. Прогулка в стиле ню, может, и шокировала местных, однако никто не помешал ей. Очевидцы предположили, что экстравагантная уфимка проиграла спор.
- Может, изнасиловали? - Под «солями» она… -Отморозит себе все, сто пудов!
Большинство пользователей, однако, сошлось во мнении, что девушка находится под воздействием запрещенных веществ. И вместо того, чтобы снимать, лучше было бы оказать несчастной помощь или вызвать полицию.