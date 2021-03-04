МЧС по Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погоды

Уфа | 04 мар 2021 | 16:44

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды. По данным ведомства, 5 марта по региону ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, гололед. Местами прогнозируются порывы ветра от 17 до 22 м/с ночью, до 18 м/с днем. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 500-1000м.







Столбики термометров ночью покажут -5,-10 градусов, днем 0,-5.



В пресс-службе МЧС Башкирии пояснили, что при усилении ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги. Возможны повреждения линий электропередач.



При скорости ветра в 20,8-24,4 м/с возможен срыв плохо укрепленной кровли с крыш домов и падение иных элементов — баннеров, дорожных знаков, металлических цельных профилированных или поликарбонатных листов. При таком ветре гнутся большие деревья, ломает (валятся) тонкие деревья. Порывы такого ветра может сбить с ног пятиклассника, поэтому детям в такую погоду лучше оставаться дома.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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