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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

| 09 мар 2021 | 21:31

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. По информации Роструда, нерабочими днями в этом году станут дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10.

«Первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными. Рабочими окажутся дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — приводит ТАСС информацию, полученную в ведомстве.

В Роструде также сообщили еще об одной короткой неделе летом этого года. В связи с празднованием Дня России 12 июня, нерабочим станет понедельник 14 июня. В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя — из-за Дня народного единства, 4 и 5 ноября также объявлены выходными.

Всего в этом году у россиян семь коротких рабочих недель. Кроме того, по информации RT, главы всех российских регионов подписали постановления об объявлении выходным последнего дня года — 31 декабря.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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