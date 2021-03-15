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В Башкирии дали предварительный прогноз весеннего половодья

В Башкирии дали предварительный прогноз весеннего половодья

Уфа | 15 мар 2021 | 11:10

Сегодня, 15 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии был дан предварительный прогноз весеннего половодья. Начальник «Башкирского УГМС» Вилора Горохольская сообщила, что серьезного паводка весной 2021 года ждать не стоит.

По ее словам, зимняя водность бассейна Белой выше на 20-50 процентов средних многолетних значений. Запасы воды на реке Деме в снежном покрове на 15 процентов выше нормы. На реке Буй на 30 процентов меньше нормы. 

Однако максимальный уровень воды во время паводка, отметила эксперт, ожидается ниже нормы на 10 процентов или же на 50 сантиметров.
Вскрытие рек  ожидается с 8 по 13 апреля, отметила Горохольская. Окончательный прогноз будет готов 25 марта.

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Источник: gorobzor.ru

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